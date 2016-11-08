У штаті Новий Південний Уельс одночасно горять близько 50 лісових пожеж.

Південь Австралії охопили лісові пожежі / Reuters

Найбільше постраждали райони населених пунктів Порт Стівенс і Сеснок, повідомляє Reuters.

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Вогонь, поширенню якого сприяє суха погода і вітер, загрожує Сіднею. За словами рятувальників, у таких умовах пожежа може спалахнути лише від "однієї іскри".

На даний момент з вогнем борються понад 1000 пожежників.

Нагадаємо, лісова пожежа в американському штаті Джорджія поширилася на площу понад 1200 га.