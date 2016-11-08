Температурний контраст: завтра на півдні України температура вище +20°, а на заході вночі заморозки (видеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, e середу, 9 листопада, в Україні пройдуть дощі. На півдні вдень стовпчик термометра підніметься аж до +23°, на заході буде набагато прохолодніше - до +6°.

У більшості регіонів завтра пройдуть дощі / tivasyk.info

У Києві завтра пройде дощ, вночі - +4°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Львові 9 листопада злива, вночі -1°, вдень +4°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі 0°, вдень +3°. Вітер східний та південний, до 4.9 м/с.

У Вінниці в середу злива. Температура вночі +2°, вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +6°, вдень +14°, вітер мінливий, слабкий.

У Харкові у середу злива, температура вночі +11°, вдень 12°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють опади. Температура вночі +11°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +15°, вдень +23°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +10°, вдень +16°. Вітер південно-західний, до 7.0 м/с.

У Краматорську у середу можливий дощ, температура вночі +13°, вдень +19°, вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +13°, вдень +19°. Вітер південний і південно-західний, до 6.7 м/с.

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