Температурний контраст: завтра на півдні України температура вище +20°, а на заході вночі заморозки (видеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, e середу, 9 листопада, в Україні пройдуть дощі. На півдні вдень стовпчик термометра підніметься аж до +23°, на заході буде набагато прохолодніше - до +6°.
У Києві завтра пройде дощ, вночі - +4°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Львові 9 листопада злива, вночі -1°, вдень +4°. Вітер мінливий, слабкий.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +15°
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі 0°, вдень +3°. Вітер східний та південний, до 4.9 м/с.
У Вінниці в середу злива. Температура вночі +2°, вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +6°, вдень +14°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у середу злива, температура вночі +11°, вдень 12°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють опади. Температура вночі +11°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі +15°, вдень +23°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +10°, вдень +16°. Вітер південно-західний, до 7.0 м/с.
У Краматорську у середу можливий дощ, температура вночі +13°, вдень +19°, вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +13°, вдень +19°. Вітер південний і південно-західний, до 6.7 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°