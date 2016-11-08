Завтра в Києві до +6°, синоптики обіцяють дощ

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 9 листопада, у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +6°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +5°.

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Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:03, а зайде у 16:19.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 листопада, в Україні пройдуть дощі. На півдні вдень стовпчик термометра підніметься аж до +23°, на заході буде набагато прохолодніше - до +6°.

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