В Україні сьогодні пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 листопада у більшості регіонів України пройдуть дощі. На півдні вдень стовпчик термометра підніметься аж до +23°, на заході буде набагато прохолодніше - до +6°.

В Україні сьогодні дощитиме / eugene.kaspersky.it

У столиці сьогодні можливий дощ, удень +6°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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У Львові 9 листопада злива, температура повітря вдень +4°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +3°. Вітер східний та південний, до 4.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу очікуються опади. Температура +4°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +14°, вітер мінливий, до 3.7 м/с.

На півдні до +23° / УНІАН

У Харкові дощ. Температура до +12°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні практичсеки безхмарно. Температура вдень +23°. Вітер південний і південно-західний, до 8.5 м/с.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +15°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +16°. Вітер південно-західний, до 7.0 м/с.

У Краматорську у середу можливий дощ, удень +19°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень +19°. Вітер південний і південно-західний, до 6.7 м/с.

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