В Україні сьогодні пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 листопада у більшості регіонів України пройдуть дощі. На півдні вдень стовпчик термометра підніметься аж до +23°, на заході буде набагато прохолодніше - до +6°.
У столиці сьогодні можливий дощ, удень +6°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +15°
У Львові 9 листопада злива, температура повітря вдень +4°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +3°. Вітер східний та південний, до 4.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу очікуються опади. Температура +4°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +14°, вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Харкові дощ. Температура до +12°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні практичсеки безхмарно. Температура вдень +23°. Вітер південний і південно-західний, до 8.5 м/с.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +15°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +16°. Вітер південно-західний, до 7.0 м/с.
У Краматорську у середу можливий дощ, удень +19°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень +19°. Вітер південний і південно-західний, до 6.7 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°