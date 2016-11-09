У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 9 листопада, у столиці вдень до +6°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +5°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:03, а зайде у 16:19.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у більшості регіонів України пройдуть дощі. На півдні вдень стовпчик термометра підніметься аж до +23°, на заході буде набагато прохолодніше - до +6°.

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