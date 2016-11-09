У західних областях 9 листопада очікується підвищення рівнів води у річках

09:36, 9 листопада 2016
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У середу, 9 листопада, на заході України очiкується підвищення рівнів води у річках.

УНІАН
У західних областях очікується підвищення рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +15°

Зокрема, сьогодні очiкується формування максимальних рiвнів води дощового паводку:

- на р. Тиса величиною 180-230 см над нулем поста без негативних наслідків;

- на р. Латориця - 650-700 см над нулем поста, очікується затоплення значним шаром води мiждамбового простору;

- на р. Дністер - 450-500 см над нулем поста, без негативних наслідків;

- р. Прут - 90-120 см над нулем поста, без негативних наслідків.

Крім того, 10 листопада очікується проходження максимального рівня води паводку на р. Тиса біля м. Чоп  величиною 910-970 см над нулем поста, без негативних наслідків.

Нагадаємо, 9 листопада у більшості регіонів України пройдуть дощі. На півдні вдень стовпчик термометра підніметься аж до +23°, на заході буде набагато прохолодніше - до +6°.

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