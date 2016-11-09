У результаті повені в Албанії загинули троє людей

10:34, 9 листопада 2016
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У результаті повені, викликаної проливними дощами, в Албанії загинули троє людей.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Служби порятунку і армія були спрямовані на евакуацію жителів постраждалих районів. Влада також розпорядилася закрити школи.

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Шосе, яке зв'язує столицю країни Тирану з головним портом Дуррес, виявилося затопленим, в результаті чого рух довелося перенаправити.

Вода затопила кілька найбільших підприємств Албанії, склади й заводи яких знаходяться вздовж шосе в Дуррес.

За прогнозами, далі стихія попрямує в центр і на південь країни.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, у центрі і на півдні В'єтнаму загинули 15 осіб.

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