У результаті повені в Албанії загинули троє людей
У результаті повені, викликаної проливними дощами, в Албанії загинули троє людей.
Про це повідомляє Reuters.
Служби порятунку і армія були спрямовані на евакуацію жителів постраждалих районів. Влада також розпорядилася закрити школи.
Сильні дощі затопили північ Мексики
Шосе, яке зв'язує столицю країни Тирану з головним портом Дуррес, виявилося затопленим, в результаті чого рух довелося перенаправити.
Вода затопила кілька найбільших підприємств Албанії, склади й заводи яких знаходяться вздовж шосе в Дуррес.
За прогнозами, далі стихія попрямує в центр і на південь країни.
Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, у центрі і на півдні В'єтнаму загинули 15 осіб.
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