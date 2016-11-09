Руйнівний торнадо пронісся в Новій Зеландії (фото)

Торнадо, який пройшов у місті Охоп (Північний острів, Нова Зеландія), пошкодив численні будівлі, повалив дерева та паркани.

Наслідки торнадо у Новій Зеландії / Ohope Volunteer Fire Brigade

Про це повідомляє stuff.co.nz.

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За словами місцевих жителів, вітер був настільки сильним, що по звуках нагадував літак, що низько летить.

У результаті торнадо в Охопі пошкоджені кілька будинків, повалені паркани і дерева.

У понеділок на острові Північний пройшли грози, під час яких випало до 50 мм опадів.

За прогнозами, у середу сильний дощ переміститься до Вестленду.

Нагадаємо, в американському місті Вашингтон-Терас пройшов торнадо, який повністю зруйнував один будинок та пошкодив ще кілька будівель.