У результаті повені на Гаїті загинули 10 осіб

12:10, 9 листопада 2016
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Не менше 10 людей загинули в результаті повені, викликаної сильними дощами на Гаїті.

Reuters
Reuters

Зливи призвели до повеней і зсувів у 15 муніципалітетах країни, повідомляє The Weather Channel.

У результаті повені у В'єтнамі загинули 15 осіб

Семеро людей загинули в місті Кап-Аїтьєн, ще троє - у Жеремі.

Країна досі не оправилася від урагану "Меттью", який пройшов в жовтні. За неофіційними даними, тоді на Гаїті загинули 1000 осіб, з них 13 - у результаті спалаху холери.

Загалом удар стихії торкнувся 2,8 млн жителів країни, з яких 1,4 млн тепер потребують гуманітарної допомоги.

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