У результаті повені на Гаїті загинули 10 осіб
Не менше 10 людей загинули в результаті повені, викликаної сильними дощами на Гаїті.
Зливи призвели до повеней і зсувів у 15 муніципалітетах країни, повідомляє The Weather Channel.
У результаті повені у В'єтнамі загинули 15 осіб
Семеро людей загинули в місті Кап-Аїтьєн, ще троє - у Жеремі.
Країна досі не оправилася від урагану "Меттью", який пройшов в жовтні. За неофіційними даними, тоді на Гаїті загинули 1000 осіб, з них 13 - у результаті спалаху холери.
Загалом удар стихії торкнувся 2,8 млн жителів країни, з яких 1,4 млн тепер потребують гуманітарної допомоги.
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