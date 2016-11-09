У результаті повені на Гаїті загинули 10 осіб

Не менше 10 людей загинули в результаті повені, викликаної сильними дощами на Гаїті.

Reuters

Зливи призвели до повеней і зсувів у 15 муніципалітетах країни, повідомляє The Weather Channel.

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Семеро людей загинули в місті Кап-Аїтьєн, ще троє - у Жеремі.

Країна досі не оправилася від урагану "Меттью", який пройшов в жовтні. За неофіційними даними, тоді на Гаїті загинули 1000 осіб, з них 13 - у результаті спалаху холери.

Загалом удар стихії торкнувся 2,8 млн жителів країни, з яких 1,4 млн тепер потребують гуманітарної допомоги.