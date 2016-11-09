На автошляхах України пройдуть дощі, на сході температура до +16°

13:00, 9 листопада 2016
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Сьогодні і завтра на українських трасах пройдуть дощі. Найтепліше буде на сході - до +16°.

На українських трасах пройдуть дощі / blog.drive24.co.uk
На українських трасах пройдуть дощі / blog.drive24.co.uk

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +6°... +15°. Завтра на цьому маршруті температура до +7°, також очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують дощі, температура в дорозі +4° ... +7°. У четвер на цьому маршруті практично без опадів, температура до +6°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +16°, очікуються дощі. Завтра на даному маршруті синоптики обіцяють опади, температура до +15°.

У напрямку Харкова зливи. Температура в дорозі до +10°. 10 листопада на цьому напрямку також очікуються опади, температура +4°... +14°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні синоптики обіцяють дощі, +5° ... +6°. За даним напрямком у четвер без опадів, температура до +5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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