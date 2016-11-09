В Україні оголосили штормове попередження на 10 листопада

14:29, 9 листопада 2016
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У четвер, 10 листопада, у багатьох областях очікуються пориві вітру 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На автошляхах України пройдуть дощі, на сході температура до +16°

"10 листопада у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі; вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень у Харківській, Донецькій та Луганській областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада у більшості регіонів України пройдуть дощі. На півдні вдень стовпчик термометра підніметься до +23°, на заході буде набагато прохолодніше - до +6°.

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