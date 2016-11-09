На Закарпатті ліквідували наслідки негоди

16:04, 9 листопада 2016
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На Закарпатті повністю ліквідували наслідки негоди, яка панувала в регіоні протягом останніх днів.

ДСНС
Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на 9 листопада у Закарпатській області не було фактів підтоплення житлових будинків, дворогосподарств та сільгоспугідь.

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З початку робіт по ліквідації наслідків негоди рятувальники відкачали близько 6136 куб. м води з 50 дворогосподарств (в тому числі з 36 підвалів житлових будинків) та двох підвалів (дитячий садок та база відпочинку).

Також завершені роботи по відновленню водопостачання в місті Перечин.

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, на заході України очiкується підвищення рівнів води у річках.

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