Завтра в Києві пройде дощ зі снігом, температура до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 листопада у столиці пройде дощ зі снігом, температура повітря вдень +4°.

У Києві очікується дощ зі снігом / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

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Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:04, а зайде у 16:18.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +18°.

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