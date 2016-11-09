Завтра в Києві пройде дощ зі снігом, температура до +4°

19:00, 9 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 10 листопада у столиці пройде дощ зі снігом, температура повітря вдень +4°.

УНІАН
У Києві очікується дощ зі снігом / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

На автошляхах України пройдуть дощі, на сході температура до +16°

Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:04, а зайде у 16:18.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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