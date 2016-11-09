На завтра синоптики обіцяють жителям України дощі та сильний вітер (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 листопада у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +18°.
У Києві завтра пройде дощ зі снігом, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.
На автошляхах України пройдуть дощі, на сході температура до +16°
У Львові 10 листопада мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі -1°, вдень +2°. Вітер східний та південний, до 4.9 м/с.
У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +3°, вдень +7°, вітер змінний, свіжий.
У Харкові у середу злива, температура вночі +2°, вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють опади. Температура вночі +1°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
У Сімферополі дощ. Температура вночі +6°, вдень +18°. Вітер східний та південно-західний, до 11.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +4°, вдень +15°. Вітер східний та південно-західний, до 12.0 м/с.
У Краматорську у четвер пройде дощ, температура вночі +4°, вдень +16°, вітер південний і південно-східний, помірний.
Південь Австралії охопили лісові пожежі
У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі +5°, вдень +17°. Вітер південний і південно-східний, до 7.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°