На завтра синоптики обіцяють жителям України дощі та сильний вітер (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 листопада у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +18°.

В Україні пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра пройде дощ зі снігом, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

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У Львові 10 листопада мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі -1°, вдень +2°. Вітер східний та південний, до 4.9 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +3°, вдень +7°, вітер змінний, свіжий.

На півдні до +18° / УНІАН

У Харкові у середу злива, температура вночі +2°, вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють опади. Температура вночі +1°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

У Сімферополі дощ. Температура вночі +6°, вдень +18°. Вітер східний та південно-західний, до 11.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +4°, вдень +15°. Вітер східний та південно-західний, до 12.0 м/с.

У Краматорську у четвер пройде дощ, температура вночі +4°, вдень +16°, вітер південний і південно-східний, помірний.

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У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі +5°, вдень +17°. Вітер південний і південно-східний, до 7.0 м/с.

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