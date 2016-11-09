Синоптики попередили українців про сильні снігопади

17:56, 9 листопада 2016
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Синоптики попереджають про сильні снігопади наприкінці тижня у північних та центральних областях України.

REUTERS
REUTERS

Про це Український гідрометцентр повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

Укргідрометцентр прогнозує в Україні на 3 листопада невеликий сніг і дощ

"Під кінець тижня в Україні почне сніжити! Найближчими днями температура в Україні дещо знизиться й опади перейдуть з дощу в мокрий сніг та сніг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість та інтенсивність відрізнятимуться залежності від території, проте у північних та центральних областях очікуються сильні снігопади.

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні оголошено штормове попередження на 10 листопада.

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