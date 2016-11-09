Затоплені машини та повалені дерева: Одесу паралізувала негода (фоторепортаж)

19:19, 9 листопада 2016
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Сьогодні, 9 листопада, злива підтопила ряд одеських вулиць.

Затоплені вулиці Одеси / odpublic.net
Затоплені вулиці Одеси / odpublic.net

Про це повідомляє Одеський паблік з посиланням на очевидців.

За їх словами, підтопило вулиці Вільямса, Пушкінську і Армійську.

Наслідки негоди в Одесі: затопило деякі вулиці, від центру відрізаний величезний район (фото)

Через негоду у місті ускладнено рух автотранспорту, затори сягнули 9 балів.

Нагадаємо, нещодавній шторм в Одеській області повалив понад 2,8 тисяч дерев

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