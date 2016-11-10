В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 10 листопада, на півдні, сході та в центрі України пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +18°.
У столиці сьогодні можливий сніг з дощем, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.
На автошляхах України пройдуть дощі, на сході температура до +16°
У Львові 10 листопада мінлива хмарність, температура повітря вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря вдень +2°. Вітер східний та південний, до 4.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура +4°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +7°, вітер мінливий, до 9.1 м/с.
У Харкові дощ. Температура до +14°, вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +18°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 11.5 м/с.
У Дніпрі злива. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +15°. Вітер східний та південно-західний, до 12.0 м/с.
У Краматорську у четвер дощ, удень +16°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Синоптики попередили українців про сильні снігопади
У Сєвєродонецьку злива, температура вдень +17°. Вітер південний і південно-східний, до 7.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°