В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 10 листопада, на півдні, сході та в центрі України пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +18°.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом / УНІАН

У столиці сьогодні можливий сніг з дощем, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

Читайте також На автошляхах України пройдуть дощі, на сході температура до +16°

У Львові 10 листопада мінлива хмарність, температура повітря вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря вдень +2°. Вітер східний та південний, до 4.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура +4°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +7°, вітер мінливий, до 9.1 м/с.

Найтепліше буде на півдні / УНІАН

У Харкові дощ. Температура до +14°, вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +18°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 11.5 м/с.

У Дніпрі злива. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +15°. Вітер східний та південно-західний, до 12.0 м/с.

У Краматорську у четвер дощ, удень +16°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Читайте також Синоптики попередили українців про сильні снігопади

У Сєвєродонецьку злива, температура вдень +17°. Вітер південний і південно-східний, до 7.0 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.