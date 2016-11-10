У Києві сьогодні пройде дощ зі снігом, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 листопада у столиці вдень до +4°, ввечері пройде дощ зі снігом.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:04, а зайде у 16:18.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 10 листопада, на півдні, сході та в центрі України пройдуть дощі. Найтепліше буде в Криму - до +18°.

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