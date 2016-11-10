Жителів України попереджають про сильні дощі та вітер

Сьогодні, 10 листопада, у багатьох областях України очікуються дощі та сильний вітер.

Жителів України попереджають про сильні дощі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"10 листопада у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, вночі і в Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі; вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень у Харківській, Донецькій та Луганській областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджають про сильні снігопади наприкінці тижня у північних та центральних областях України.