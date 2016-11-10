У результаті повені в Південній Африці загинули 6 осіб

У результаті повені в Йоганнесбурзі (провінція Гаутенг, Південна Африка) загинули не менше 6 осіб.

Повінь в ПАР / twitter.com @bayhaus

Повінь змила автомобілі, зруйнувала житлові будинки. Кілька людей отримали травми і зараз перебувають у лікарні, повідомляє IOL.

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Через негоду в Міжнародному аеропорту імені О. Р. Тамбо багато рейсів були скасовані або затримані.

Найбільше від повені постраждали автодороги. Людям доводилося забиратися на дахи автомобілів, оскільки вода доходила до вікон. Водою з шосе знесло понад 150 машин.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, у центрі і на півдні В'єтнаму загинули 15 осіб.