Снігопад паралізував рух у Москві, в аеропортах скасовують рейси

Близько 100 авіарейсів скасували в Москві (РФ) через сильний снігопад, ще більше 20 затримані.

Снігопад у Москві / vk.com / Илья Кочуев

Протягом дня синоптики прогнозують в Москві хмарну, вітряну і вологу погоду. Буде йти сніг, мокрий сніг, що переходить у дощ. На дорогах сильна ожеледиця, передає ТАСС.

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Повідомляється, що в даний момент ускладнено рух практично всіма великими магістралями міста.

Нагадаємо, у серпні в Москві був побитий добовий рекорд за опадами 129-річної давності.