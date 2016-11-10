Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус

12:18, 10 листопада 2016
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Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,9.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 6,0

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 96 км на північний захід від міста Кімбе. Глибина залягання вогнища землетрусу склала 446 км

Інформації постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, увечері 6 листопада в місті Кушинг (штат Оклахома, США) стався руйнівний землетрус магнітудою 5,0.

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