Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,9.

Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Читайте також Біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 6,0

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 96 км на північний захід від міста Кімбе. Глибина залягання вогнища землетрусу склала 446 км

Інформації постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, увечері 6 листопада в місті Кушинг (штат Оклахома, США) стався руйнівний землетрус магнітудою 5,0.