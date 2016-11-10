На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра практично без опадів

13:00, 10 листопада 2016
883
0

У четвер на автошляхах України пройдуть дощі, у п'ятницю практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +17°.

УНІАН
Сьогодні на автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +4°... +8°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород практично без опадів, температура у дорозі +2° ... +4°. У п'ятницю на цьому маршруті у Львівській області пройде дощ, температура до +8°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +17°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті в Донецькій області синоптики обіцяють дощі, температура до +11°.

У напрямку Харкова пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура в дорозі до +13°. 11 листопада на цьому напрямку також очікуються опади, температура +5°... +7°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні синоптики обіцяють мінливу хмарність, +3° ... +5°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +8°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео) Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +30° В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин