На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра практично без опадів

У четвер на автошляхах України пройдуть дощі, у п'ятницю практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +17°.

Сьогодні на автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +4°... +8°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород практично без опадів, температура у дорозі +2° ... +4°. У п'ятницю на цьому маршруті у Львівській області пройде дощ, температура до +8°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +17°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті в Донецькій області синоптики обіцяють дощі, температура до +11°.

У напрямку Харкова пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура в дорозі до +13°. 11 листопада на цьому напрямку також очікуються опади, температура +5°... +7°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні синоптики обіцяють мінливу хмарність, +3° ... +5°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +8°.

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