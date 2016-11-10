На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра практично без опадів
У четвер на автошляхах України пройдуть дощі, у п'ятницю практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +17°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +4°... +8°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород практично без опадів, температура у дорозі +2° ... +4°. У п'ятницю на цьому маршруті у Львівській області пройде дощ, температура до +8°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями зі снігом
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +17°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті в Донецькій області синоптики обіцяють дощі, температура до +11°.
У напрямку Харкова пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура в дорозі до +13°. 11 листопада на цьому напрямку також очікуються опади, температура +5°... +7°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні синоптики обіцяють мінливу хмарність, +3° ... +5°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +8°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +18°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницький+28°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +18°