Унаслідок сильних злив у декількох районах Одеської області затоплені житлові будинки.

В Одеській області дощі затопили житлові будинки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра практично без опадів

Зокрема, у смт Великодолинське (Овідіопольський район) рятувальники відкачали з подвір’я дощову воду.

Зараз рятувальники надають допомогу по відкачуванню води з приватних домоволодінь у селі Новосільське Ренійського району..

Крім того, в області два вантажних автомобілі внаслідок просідання ґрунту після дощу застрягли на узбіччі дороги.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, у багатьох областях України очікуються дощі та сильний вітер.