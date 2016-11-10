В Одеській області дощі затопили житлові будинки

14:34, 10 листопада 2016
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Унаслідок сильних злив у декількох районах Одеської області затоплені житлові будинки.

УНІАН
В Одеській області дощі затопили житлові будинки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра практично без опадів

Зокрема, у смт Великодолинське (Овідіопольський район) рятувальники відкачали з подвір’я дощову воду.

Зараз рятувальники надають допомогу по відкачуванню води з приватних домоволодінь у селі Новосільське Ренійського району..

Крім того, в області два вантажних автомобілі внаслідок просідання ґрунту після дощу застрягли на узбіччі дороги.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, у багатьох областях України очікуються дощі та сильний вітер.

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