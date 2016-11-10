На Закарпатті рівень води у річках піднявся на 6-8 метрів

У Закарпатській області сьогодні вночі зафіксували пік повені.

Повінь на Закарпатті / ДСНС

Цієї ночі метеорологи фіксували на Закарпатті пік повені у нижніх течіях Тиси й Латориці, передає ТСН.

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Латориця поблизу Чопа піднялася більше, ніж на 6 метрів від нульової позначки. Вода утримується на заплавах. Рівень Тиси піднявся на 8 метрів.

За прогнозами синоптиків, у регіоні дощитиме ще щонайменше добу, утім, опади будуть помірними.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, у багатьох областях України очікуються дощі та сильний вітер.