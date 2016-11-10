На Закарпатті рівень води у річках піднявся на 6-8 метрів

16:03, 10 листопада 2016
1135
0

У Закарпатській області сьогодні вночі зафіксували пік повені.

ДСНС
Повінь на Закарпатті / ДСНС

Цієї ночі метеорологи фіксували на Закарпатті пік повені у нижніх течіях Тиси й Латориці, передає ТСН.

На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра практично без опадів

Латориця поблизу Чопа піднялася більше, ніж на 6 метрів від нульової позначки. Вода утримується на заплавах. Рівень Тиси піднявся на 8 метрів.

За прогнозами синоптиків, у регіоні дощитиме ще щонайменше добу, утім, опади будуть помірними.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, у багатьох областях України очікуються дощі та сильний вітер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин