Завтра в Україні практично без опадів, найтепліше на півдні - до +14° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +14°.
У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний, до 4.1 м/с.
У Львові 11 листопада мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°. Вітер мінливий, легкий.
На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра практично без опадів
У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі -1°, вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +9°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний та південно-западый, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 5.5 м/с.
У Сімферополі злива. Температура вночі +2°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі 0°, вдень +8°, вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер західний та південно-західний, до 8.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°