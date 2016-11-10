Завтра в Україні практично без опадів, найтепліше на півдні - до +14° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +14°.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний, до 4.1 м/с.

У Львові 11 листопада мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°. Вітер мінливий, легкий.

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У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі -1°, вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +9°, вітер мінливий, легкий.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний та південно-западый, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 5.5 м/с.

У Сімферополі злива. Температура вночі +2°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі 0°, вдень +8°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер західний та південно-західний, до 8.2 м/с.

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