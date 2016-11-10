У Києві завтра без опадів, вдень до +4°

19:00, 10 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 листопада, у столиці без опадів, температура повітря вдень +4°.

УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

На українських трасах сьогодні пройдуть дощі, завтра практично без опадів

Вітер західний, до 4.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:06, а зайде у 16:16.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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