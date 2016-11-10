Жителів України попереджають про сильний сніг 13 листопада

У неділю, 13 листопада, у багатьох областях України очікуються складні погодні умови.

У багатьох областях України 13 листопада очікується сильний сніг / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

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Також у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі.

По Києву 13 листопада також очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.