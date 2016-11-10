До Київщини йдуть заметілі: вже на вихідних може випасти до 25 сантиметрів снігу (відео)

Незабаром сніги прийдуть й до України.

Вже на вихідних на Київщині, за прогнозами синоптиків, заметілі та ожеледиця. Снігу обіцяють до 25 сантиметрів.

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Надзвичайники радять бути вкрай обережними.

Як повідомляла Погода УНІАН, у неділю, 13 листопада, у багатьох областях України очікуються складні погодні умови. По Києву очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети.