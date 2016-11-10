До Київщини йдуть заметілі: вже на вихідних може випасти до 25 сантиметрів снігу (відео)

18:44, 10 листопада 2016
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Незабаром сніги прийдуть й до України.

Вже на вихідних на Київщині, за прогнозами синоптиків, заметілі та ожеледиця. Снігу обіцяють до 25 сантиметрів.

Синоптики попередили українців про сильні снігопади

Надзвичайники радять бути вкрай обережними.

Як повідомляла Погода УНІАН, у неділю, 13 листопада, у багатьох областях України очікуються складні погодні умови. По Києву очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети.

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