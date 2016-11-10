До України увірветься циклон з Італії: принесе рясні снігопади з хуртовинами

У неділю, 13 листопада, до України увірветься циклон з Італії.

До України суне циклон з Італії / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

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"Хто забув, як має виглядати зима - генеральна репетиція відбудеться у неділю. Циклон з Італії увірветься в Україну, наскочить на холодне вже повітря і південні середземноморські дощі перетворяться на рясні снігопади. Ще й з хуртовинами", - йдеться у її повідомленні.

Діденко зазначила, що недільні снігопади більш ймовірні на заході та півночі України, решта - у дощах.

Як повідомляла Погода УНІАН, у неділю, 13 листопада, у багатьох областях України очікуються складні погодні умови. По Києву очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети.