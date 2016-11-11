В Україні сьогодні практично без опадів, найтепліше на півдні - до +14° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 11 листопада в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +14°.
У столиці без опадів, удень +4°. Вітер західний, до 4.1 м/с.
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У Львові 11 листопада мінлива хмарність, температура повітря вдень +6°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні дощ. Температура повітря вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +5°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +9°, вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +4°, вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +7°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +11°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
У Краматорську в п'ятницю сонячно, вдень +8°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень +9°. Вітер західний та південно-західний, до 8.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°