В Україні сьогодні практично без опадів, найтепліше на півдні - до +14° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 листопада в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +14°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +4°. Вітер західний, до 4.1 м/с.

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У Львові 11 листопада мінлива хмарність, температура повітря вдень +6°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні дощ. Температура повітря вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +5°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +9°, вітер мінливий, до 2.4 м/с.

На півдні до +14° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +4°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +7°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +11°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

У Краматорську в п'ятницю сонячно, вдень +8°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

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У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень +9°. Вітер західний та південно-західний, до 8.2 м/с.

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