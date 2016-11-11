У Києві сьогодні без опадів, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 листопада, у столиці вдень до +4°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний, до 4.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:06, а зайде у 16:16.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +14°.

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