У Білорусі зафіксували "сніжний" рекорд

09:33, 11 листопада 2016
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У білоруському Вітебську з початку листопада випало 16 см снігу.

У Вітебську випало 16 см снігу / news.tut.by
У Вітебську випало 16 см снігу / news.tut.by

Таким чином, у місті побитий рекорд майже 70-річної давності, повідомляє БЕЛТА з посиланням на обласний центр з гідрометеорології та моніторингу навколишнього природного середовища.

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Попередній максимум висоти снігового покриву був зафіксований у 1947 році - тоді 10 листопада в місті було 11 см снігу.

"Зима прийшла до нас дуже рано. Уже 31 жовтня середньодобова температура опустилася нижче нуля - це на два тижні раніше звичайного. Крім того, за 10 днів листопада циклони висипали на регіон місячну норму опадів (44-49 мм). Найбільш рясні снігопади відзначалися 6-7 листопада. Сьогодні вранці висота снігового покриву по області становила від 9 см в Орші до 26 см Єзерище. Слід зазначити, що 9 см снігу - це показник характерний для середини грудня, а 26 см накопичується лише до кінця зими", - кажуть в обласному гідрометцентрі.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, у багатьох областях України очікуються складні погодні умови.

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