Водіїв закликають бути уважними на дорогах через негоду 13 листопада

10:24, 11 листопада 2016
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У неділю, 13 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов. 

Водіїв закликають бути уважними на дорогах через негоду / УНІАН
Водіїв закликають бути уважними на дорогах через негоду / УНІАН

У багатьох областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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Тому правоохоронці радять водіям бути особливо уважними, під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

"Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухайтеся  по мостах та естакадах, в умовах недостатньої видимості користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - йдеться в повідомленні Управління безпеки дорожнього руху.

Поліція закликає пішоходів бути вкрай уважними пішоходів та радить використовувати у темну пору доби світлоповертаючі елементи.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, до України увірветься циклон з Італії.

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