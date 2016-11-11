У Китаї більше 30 тисяч людей постраждали від сильних снігопадів

У китайській провінції Хубей 8-9 листопада пройшли сильні снігопади.

Снігопад в Китаї / Reuters

У результаті постраждали більше 30 тисяч жителів 32 волостей і селищ, передає Xinhua.

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Через негоду обвалилися більше 600 будинків, у деяких районах пошкоджені лінії електропередачі.

Крім того, від снігопаду постраждали 367 га посівів, урожай на 36 га з них повністю знищений. У безпечні місця були екстрено евакуйовані 49 осіб.

У даний час ведеться робота з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, у білоруському Вітебську з початку листопада випало 16 см снігу.