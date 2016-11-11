На вихідних в Україні похолодає, у неділю в багатьох областях пройде сильний сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у багатьох регіонах похолодає, у неділю на заході і в центрі країни пройде сніг.

У неділю в Україні очікується снігопад / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -1°, вдень +5°. У неділю пройде сніг, -4°...+1°.

У Львові завтра сніг, вночі -3°, вдень +5°. У неділю також очікуються опади, -2°...0°.

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У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +2°, без опадів. У неділю вночі -2°, вдень 0° сніг.

У Вінниці в суботу злива, температура повітря +1°...+5°. У неділю до +2°, пройде сніг.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +9°, вдень +11°. У неділю 0°...+12°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень +7°. У неділю 0°...+4°, дощ.

Прогноз на 12 листопада / УНІАН

Прогноз на 13 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю пройде дощ, температура повітря +2°...+8°.

У Сімферополі завтра ясна погода, +7°...+13°. У неділю +2°...+16°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю дощ, температура підніметься до +9°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +8°. У неділю температура підніметься до +6°, дощ.

У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -2°, вдень +8°. У неділю +3°...+6°, злива.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу сильний снігопад, температура до +1°. У неділю також очікується сніг, вночі -9°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі -3°, вдень +5°. У неділю сніг, вночі -4°, вдень до -1°.

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У Трускавці в суботу очікується невеликий дощ, температура до +3°. У неділю температура вдень +1°, сніг.

У Сваляві завтра дощ, +6°, у неділю сильний снігопад, температура повітря -5° ...-1°.

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