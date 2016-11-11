На вихідних в Україні похолодає, у неділю в багатьох областях пройде сильний сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у багатьох регіонах похолодає, у неділю на заході і в центрі країни пройде сніг.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -1°, вдень +5°. У неділю пройде сніг, -4°...+1°.
У Львові завтра сніг, вночі -3°, вдень +5°. У неділю також очікуються опади, -2°...0°.
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У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +2°, без опадів. У неділю вночі -2°, вдень 0° сніг.
У Вінниці в суботу злива, температура повітря +1°...+5°. У неділю до +2°, пройде сніг.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +9°, вдень +11°. У неділю 0°...+12°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень +7°. У неділю 0°...+4°, дощ.
У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю пройде дощ, температура повітря +2°...+8°.
У Сімферополі завтра ясна погода, +7°...+13°. У неділю +2°...+16°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю дощ, температура підніметься до +9°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +8°. У неділю температура підніметься до +6°, дощ.
У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -2°, вдень +8°. У неділю +3°...+6°, злива.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу сильний снігопад, температура до +1°. У неділю також очікується сніг, вночі -9°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі -3°, вдень +5°. У неділю сніг, вночі -4°, вдень до -1°.
В Україні сьогодні практично без опадів, найтепліше на півдні - до +14° (карта)
У Трускавці в суботу очікується невеликий дощ, температура до +3°. У неділю температура вдень +1°, сніг.
У Сваляві завтра дощ, +6°, у неділю сильний снігопад, температура повітря -5° ...-1°.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°