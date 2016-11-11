На автошляхах України сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі і сніг
На українських трасах найближчими днями температура підніметься до +12°, на вихідних у багатьох регіонах пройдуть дощі і сніг.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +9°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, в Одеській області пройде дощ, температура +5°...+11°. У неділю очікуються опади, до +12°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні мінлива хмарність, у Закарпатській області пройде дощ, температура в дорозі +2°... +9°. Завтра на цьому маршруті дощі і сніг, температура до +8°. У неділю по цьому маршруту очікується снігопад, температура в дорозі -4°... +2°.
На вихідних в Україні похолодає, у неділю в багатьох областях пройде сильний сніг (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +3°... +4°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати мінлива хмарність, температура +5°... +7°. У неділю синоптики прогнозують дощі і сніг, до +5°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +3°...+11°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю пройдуть дощі і сніг, до +9°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +3°... +8°. У суботу на цьому маршруті пройде дощ. У неділю сніг, температура до -1°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+28°... +17°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+30°... +19°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+29°... +18°