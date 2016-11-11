На автошляхах України сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі і сніг

На українських трасах найближчими днями температура підніметься до +12°, на вихідних у багатьох регіонах пройдуть дощі і сніг.

У неділю на автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +9°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, в Одеській області пройде дощ, температура +5°...+11°. У неділю очікуються опади, до +12°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні мінлива хмарність, у Закарпатській області пройде дощ, температура в дорозі +2°... +9°. Завтра на цьому маршруті дощі і сніг, температура до +8°. У неділю по цьому маршруту очікується снігопад, температура в дорозі -4°... +2°.

Читайте також На вихідних в Україні похолодає, у неділю в багатьох областях пройде сильний сніг (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +3°... +4°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати мінлива хмарність, температура +5°... +7°. У неділю синоптики прогнозують дощі і сніг, до +5°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +3°...+11°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю пройдуть дощі і сніг, до +9°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +3°... +8°. У суботу на цьому маршруті пройде дощ. У неділю сніг, температура до -1°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.