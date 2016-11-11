Через снігопад вантажівкам обмежать в’їзд до Києва 13 листопада

У неділю, 13 листопада, через сильний снігопад вантажівкам обмежать в’їзд до Києва з 07:00 до 13:00.

Через снігопад вантажівкам обмежать в’їзд до Києва / УНІАН

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба відомства.

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"Очікується, що сніговий покрив досягне 27 см. Тому ми повинні забезпечити оперативне очищення вулиць. За необхідності буде обмежуватися в’їзд великогабаритного транспорту до міста з 07:00 до 13:00 у неділю. Тому ми звертаємося до водіїв із проханням врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів", - сказав Пантелеєв.

Він також наголосив на необхідності не користуватися власними автомобілями у період інтенсивних снігопадів, аби уникнути заторів.

Пантелеєв також доручив керівникам ЖЕКів, "Київзеленбуду", службам благоустрою забезпечити прибирання на місцях.

Нагадаємо, на вихідних у багатьох регіонах похолодає, у неділю на заході і в центрі країни пройде сніг.