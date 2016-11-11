У ДСНС заявили, що готові до ліквідації наслідків снігопаду

Державна служба з надзвичайних ситуацій і "Укравтодор" готові до ліквідації наслідків снігопаду, який очікується в західних і північних областях України 13 листопада.

В Україні очікується сільній снігопад 13 листопада / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні міжвідомчого координаційного штабу заявили голова ДСНС Микола Чечоткін і представник "Укравтодору" Олег Федоренко.

Чечоткін повідомив, що для ліквідації наслідків стихійного лиха мобілізовані 7 тис. рятувальників та 2 тис. одиниць техніки. Вони переведені в режим підвищеної готовності.

Читайте також На автошляхах України сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі і сніг

Також Чечоткін звернувся з пропозицією до присутнього на засіданні віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка: "Місцевим органам влади спільно з територіальними органами управління ДСНС організувати цілодобовий моніторинг впливу несприятливої погоди на функціонування потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів енергетики, лікарень, об'єктів зв'язку та інших систем життєзабезпечення".

"Укравтодору" спільно з Національною поліцією на засіданні було доручено у разі необхідності вживати заходів щодо перекриття дороги для транспорту, щоб запобігти заторів.

У свою чергу, Федоренко повідомив, що "Укравтодор" накопичив достатньо солі та піску, а також пально-мастильних матеріалів для того, щоб в інтенсивному режимі чистити дороги від снігу протягом 7-10 днів.

Також, за його словами, враховуючи дефіцит і застарілість власної дорожньої техніки підприємств "Укравтодору", були завчасно укладені договори з іншими організаціями для того, щоб при необхідності залучити додаткову техніку для очищення доріг від снігу.

"Техніка "Укравтодору", на жаль, майже відпрацювала свій ресурс. Тому ми заздалегідь уклали відповідні договори на залучення 627 одиниць потужної техніки з інших організацій", - сказав Федоренко.

Нагадаємо, на вихідних у багатьох регіонах похолодає, у неділю на заході і в центрі країни пройде сніг.