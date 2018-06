У Стокгольмі випала рекордна за 111 років кількість снігу (фото, відео)

За словами метеорологів, вранці у шведській столиці випало близько 21 см снігу, пізніше додалося ще 15-20 см, повідомляє The Local.

Раптовий снігопад паралізував рух автотранспорту. Автобуси не ходили, а водіям довелося залишати свої машини прямо на дорозі.

Жителів міста закликали по можливості працювати з дому. Через снігопад закрили деякі школи.

