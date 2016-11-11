У Стокгольмі випала рекордна за 111 років кількість снігу (фото, відео)

У Стокгольмі (Швеція) випало понад 30 см снігу, що є рекордним показником листопада з початку спостережень у 1905 році.

Снігопад у Швеції / Reuters

За словами метеорологів, вранці у шведській столиці випало близько 21 см снігу, пізніше додалося ще 15-20 см, повідомляє The Local.

Читайте також На вихідних в Україні похолодає, у неділю в багатьох областях пройде сильний сніг (карта)

Раптовий снігопад паралізував рух автотранспорту. Автобуси не ходили, а водіям довелося залишати свої машини прямо на дорозі.

Жителів міста закликали по можливості працювати з дому. Через снігопад закрили деякі школи.

Нагадаємо, у білоруському Вітебську з початку листопада випало 16 см снігу. Таким чином, у місті був побитий рекорд майже 70-річної давності.