У Джорджії горить понад 4000 га лісу
Площа лісової пожежі в американському штаті Джорджія збільшилася до 4100 га.
З вогнем борються 9 бригад пожежників, з неба їм допомагають два вертольоти, повідомляє 11alive.com.
Південь Австралії охопили лісові пожежі
За словами рятувальників, пожежі, які горять відразу в декількох сусідніх штатах, призведуть до забруднення повітря. Крім того, через вітер напрямок вогню може часто змінюватися.
Раніше повідомлялося, що пожежники не могли повністю контролювати поширення вогню, оскільки пожежа поширилася на віддалені ділянки лісу.
Причина загоряння поки невідома.
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