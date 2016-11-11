Циклон з Італії вже близько: синоптики попередили українців про сніг та штормовий вітер (карта)

Увечері 12 листопада циклон з Італії підійде до західних областей України - там почнуться опади, дощ та сніг, а також посилиться вітер до штормових значень, до 15-20 метрів за секунду.

Циклон з Італії 12 листопада увірветься до західних областей / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

Температура завтра буде невисокою, вдень у межах 0-7 градусів тепла.

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"У неділю циклон вже повністю заволодіє синоптичною ситуацією в Україні: ліпитиме сніг, налипатиме мокрий сніг, можливі хуртовини, на півдні литимуть сильні дощі на фоні штормового вітру", - йдеться у її повідомденні.

Крім того, вихідними очікуються магнітні бурі.

Як повідомляла Погода УНІАН, у неділю, 13 листопада, у багатьох областях України очікуються складні погодні умови. По Києву очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети.