Циклон з Італії вже близько: синоптики попередили українців про сніг та штормовий вітер (карта)

19:23, 11 листопада 2016
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Увечері 12 листопада циклон з Італії підійде до західних областей України - там почнуться опади, дощ та сніг, а також посилиться вітер до штормових значень, до 15-20 метрів за секунду.

Циклон з Італії 12 листопада увірветься до західних областей / Фото УНІАН
Циклон з Італії 12 листопада увірветься до західних областей / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

Температура завтра буде невисокою, вдень у межах 0-7 градусів тепла.

На вихідних в Україні похолодає, у неділю в багатьох областях пройде сильний сніг (карта)

"У неділю циклон вже повністю заволодіє синоптичною ситуацією в Україні: ліпитиме сніг, налипатиме мокрий сніг, можливі хуртовини, на півдні литимуть сильні дощі на фоні штормового вітру", - йдеться у її повідомденні. 

Крім того, вихідними очікуються магнітні бурі.

Як повідомляла Погода УНІАН, у неділю, 13 листопада, у багатьох областях України очікуються складні погодні умови. По Києву очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети. 

На карті - прогноз на суботу
На карті - прогноз на суботу Карта стосується північної частини України

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