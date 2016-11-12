На сході Японії стався землетрус магнітудою 6,2 бала

15:52, 12 листопада 2016
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Зараз в Японії перевіряють, чи не вплинув землетрус на АЕС у Фукусімі.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

На східному узбережжі Японії в 65 кілометрах від міста Сендая стався землетрус магнітудою 6,2 бала, повідомляє Геологічна служба США.

Поштовхи сталися 12 листопада о 6:43 за місцевим часом (11 листопада, 23:42 за Києвом).

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Разом з тим японське метеорологічне агентство повідомило, що "деструктивного цунамі з Тихого океану не очікується".

Зараз в Японії перевіряють, чи не вплинув землетрус на АЕС у Фукусімі.

Як повідомляв УНІАН, раніше підземний поштовх магнітудою 6,1 бала був зареєстрований в центральній Італії, в районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 90,8 кілометра.

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