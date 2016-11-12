Головам ОДА наказали не залишати області під час очікуваної негоди

16:50, 12 листопада 2016
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За повідомленням Укргідрометцентру, з 13 листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях оголошено штормове попередження.

Фото УНІАН
З 13 листопада у дев'яти областях України оголошено штормове попередження / Фото УНІАН

Голови обласних держаних адміністрацій під час очікуваного ускладнення погодних умов мають знаходитися на території підконтрольних областей, а також забезпечити цілодобову діяльність оперативних штабів з протидії надзвичайним ситуаціям.

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На цьому віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, перший заступник голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Геннадій Зубко наголосив після засідання міжвідомчого оперативного штабу, повідомляється на Урядовому порталі.

“Голови ОДА, де оголошено штормове попередження, мають у рамках міжрегіонального співробітництва забезпечити координацію з підрозділами «Укравтодору» та ДСНС. Важливо залучити достатню кількість техніки і груп рятувальників для забезпечення магістральних проїздів і можливої евакуації людей з ділянок із ускладненим проїздом”, - зазначив Зубко.

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“Відповідні підрозділи мають бути готовими максимально швидко надати необхідну допомогу людям, які можуть постраждати внаслідок порушення енергопостачання чи заторів на трасах”, - попередив Зубко.

За повідомленням Укргідрометцентру, з 13 листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях оголошено штормове попередження. Очікується сильний вітер, налипання мокрого снігу та зниження температури повітря, що може призвести до ускладнення функціонування систем життєзабезпечення.

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