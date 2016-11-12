У центральній Італії стався землетрус магнітудою 4,2

У центральній частині Італії в провінції Рієті у суботу, 12 листопада, стався землетрус магнітудою 4,2.

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Про це повідомляє телеканал 112 Україна з посиланням на Національний інститут геофізики і вулканології.

Згідно даних сейсмологів, підземний поштовх був зареєстрований в 15.43 (16.43 за Києвом), його епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів.

Інформації про можливі руйнування в результаті землетрусу не надходило, проте перевірки тривають.

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Як повідомляв УНІАН, останнім часом Італію сколихнули декілька землетрусів. Останній, магнітудою 4,8, був зафіксований в Перуджі в ніч на 3 листопада. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 км.