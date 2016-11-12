У центральній Італії стався землетрус магнітудою 4,2

22:33, 12 листопада 2016
2604
0

У центральній частині Італії в провінції Рієті у суботу, 12 листопада, стався землетрус магнітудою 4,2.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє телеканал 112 Україна з посиланням на Національний інститут геофізики і вулканології.

Згідно даних сейсмологів, підземний поштовх був зареєстрований в 15.43 (16.43 за Києвом), його епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів.

Інформації про можливі руйнування в результаті землетрусу не надходило, проте перевірки тривають.

В Італії в результаті урагану з торнадо загинули дві людини (відео)

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Італію сколихнули декілька землетрусів. Останній, магнітудою 4,8, був зафіксований в Перуджі в ніч на 3 листопада. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 км.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото)
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Стрічка новин