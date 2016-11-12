Киян закликають не користуватися авто під час снігопаду 13 листопада

Міська влада закликає киян не користуватися власним авто під час снігопаду у неділю, 13 листопада.

З ночі 13 листопада і до кінця дня 14 листопада у столиці очікується сильний снігопад / Фото УНІАН

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за даними синоптиків, починаючи з ночі 13 листопада і до кінця дня 14 листопада у столиці очікується сильний снігопад.

«Міська влада звертається до усіх водіїв із проханням, за можливості, не користуватися у неділю власним авто і віддавати перевагу громадському транспорту. Це дуже необхідно для якісного та своєчасного прибирання снігу в умовах снігопаду та значно прискорить роботу комунальних служб і дозволить уникнути виникнення заторів на дорогах міста», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, додали в міськадміністрації, враховуючі складні погодні умови, в неділю буде перекрито в’їзд до міста великогабаритного транспорту.

У КМДА нагадали, що до роботи готові 318 одиниць снігоприбиральних авто та близько 400 одиниць техніки для прибирання в міжквартальних проїздах, а на випадок затяжних снігопадів підписано договори на залучення додатково 183 одиниць техніки сторонніх організацій.