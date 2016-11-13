До України прийшов обіцяний сніг, очікуються хуртовини (фото, відео)
До України вже прийшли снігопади, про які раніше попереджали синоптики та прогнозували до 25 сантиметрів снігу.
Товстий шар снігу вже випав у Карпатах. Також засипало Львів.
У столиці сніг почався увечері в суботу, 12 листопада.
Кияни вже діляться у соцмережах фото і відео першого снігу.
Утро, 13 ноября: -1..0°С, облачно с прояснениями, снег. Влажность: 92%. Ветер северо-восточный, 3.7 м/с. #киев— Погода в Киеве (@kiev_weather) November 13, 2016
13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
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Також у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощ з переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі.
По Києву 13 листопада також очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°