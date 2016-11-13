До України прийшов обіцяний сніг, очікуються хуртовини (фото, відео)

До України вже прийшли снігопади, про які раніше попереджали синоптики та прогнозували до 25 сантиметрів снігу.

Синоптики попереджають про складні погодні умови сьогодні / Фото УНІАН

Товстий шар снігу вже випав у Карпатах. Також засипало Львів.

У столиці сніг почався увечері в суботу, 12 листопада.

Кияни вже діляться у соцмережах фото і відео першого снігу.

#киев #ночь #первыйснег #свет Світлину опубліковано користувачем Евгений Мори (@evgeniymori) Лис 12, 2016 о 2:28 PST

А вот и #снег . Ждем с утра в #киев белого полотна и хорошего настроения Світлину опубліковано користувачем Максим Якушко (@max.yakushko) Лис 12, 2016 о 3:39 PST

#спервымснегом #киев Відео, опубліковане користувачем Natali Rodnaya (@nataliyarodnaya3) Лис 12, 2016 о 3:52 PST

Відео, опубліковане користувачем Ирусик (@iri_nka85) Лис 12, 2016 о 4:02 PST

Утро, 13 ноября: -1..0°С, облачно с прояснениями, снег. Влажность: 92%. Ветер северо-восточный, 3.7 м/с. #киев — Погода в Киеве (@kiev_weather) November 13, 2016

13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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Також у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощ з переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі.

По Києву 13 листопада також очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.