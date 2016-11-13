До України прийшов обіцяний сніг, очікуються хуртовини (фото, відео)

08:00, 13 листопада 2016
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До України вже прийшли снігопади, про які раніше попереджали синоптики та прогнозували до 25 сантиметрів снігу.

/ Фото УНІАН
Синоптики попереджають про складні погодні умови сьогодні / Фото УНІАН

Товстий шар снігу вже випав у Карпатах. Також засипало Львів.

У столиці сніг почався увечері в суботу, 12 листопада.

Кияни вже діляться у соцмережах фото і відео першого снігу.

#киев #ночь #первыйснег #свет

Світлину опубліковано користувачем Евгений Мори (@evgeniymori)

А вот и #снег . Ждем с утра в #киев белого полотна и хорошего настроения

Світлину опубліковано користувачем Максим Якушко (@max.yakushko)

#спервымснегом #киев

Відео, опубліковане користувачем Natali Rodnaya (@nataliyarodnaya3)

13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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Також у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощ з переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі.

По Києву 13 листопада також очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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