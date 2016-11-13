Шість областей України постраждали від негоди

09:39, 13 листопада 2016
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У ніч із 12 на 13 листопада через негоду без світла залишилися жителі 275 населених пунктів у шести областях України.

Негода знеструмила 275 населених пунктів / REUTERS
Негода знеструмила 275 населених пунктів / REUTERS

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 12 на 13 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру, дощ) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях, а саме: Хмельницька – 114 н.п., Тернопільська – 83 н.п. Івано-Франківська – 37 н.п.,  Житомирська – 16 н.п., Вінницька – 15 н.п., Волинська – 10 н.п", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, до України вже прийшли снігопади, про які раніше попереджали синоптики та прогнозували до 25 сантиметрів снігу.

Товстий шар снігу вже випав у Карпатах. Також засипало Львів. У столиці сніг почався увечері в суботу, 12 листопада.

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