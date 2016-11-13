На Київ насувається сильний сніг, хуртовини та штормовий вітер

10:53, 13 листопада 2016
3640
0

Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов в Києві сьогодні, 13 листопада.

Синоптики попереджають киян про ускладнення погодних умов 13 листопада / Фото УНИАН
Синоптики попереджають киян про ускладнення погодних умов 13 листопада / Фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

До України прийшов обіцяний сніг, очікуються хуртовини (фото, відео)

За прогнозами синоптиків, сьогодні у столиці буде хмарно, очікуються складні погодні умови: сильний сніг, мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура близько 0°.

У КМДА звернулися до водіїв з проханням бути обережними на дорогах під час негоди. Крім того, киянам радять надавати перевагу громадському транспорту та, за можливості, обмежити пересування власними авто.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в ніч з 12 на 13 листопада через несприятливі погодні умови сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Стрічка новин