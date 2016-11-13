На Київ насувається сильний сніг, хуртовини та штормовий вітер

Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов в Києві сьогодні, 13 листопада.

Синоптики попереджають киян про ускладнення погодних умов 13 листопада / Фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, сьогодні у столиці буде хмарно, очікуються складні погодні умови: сильний сніг, мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура близько 0°.

У КМДА звернулися до водіїв з проханням бути обережними на дорогах під час негоди. Крім того, киянам радять надавати перевагу громадському транспорту та, за можливості, обмежити пересування власними авто.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в ніч з 12 на 13 листопада через несприятливі погодні умови сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях.