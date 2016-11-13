Синоптики прогнозують чотириденний "сніговий апокаліпсис" в Україні

13:55, 13 листопада 2016
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14-17 листопада погода зміниться по всій території країни

Очікується погіршення погодних умов по всій території України 14-17 листопада/ Фото УНІАН
Очікується погіршення погодних умов по всій території України 14-17 листопада/ Фото УНІАН

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Національна поліція України просить водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом.

На Київ насувається сильний сніг, хуртовини та штормовий вітер

Правоохоронці нагадують, що в умовах низьких температур водіям необхідно звертати особливу увагу на підготовку до поїздки на далекі відстані: обов’язково використовувати гуму із зимовим протектором, перевіряти технічний стан своїх автомобілів, заряд акумулятора, тиск в шинах і електрику, наявність засобів для буксировки, по можливості антипробуксовочних ланцюгів.

Також, наголошується у повідомленні, водіям необхідно обов'язково мати з собою теплі речі та інші засоби, які можуть знадобитися у разі виникнення небезпечної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в ніч з 12 на 13 листопада через несприятливі погодні умови – мокрий сніг, пориви вітру, дощ - сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях.

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