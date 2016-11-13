Синоптики прогнозують чотириденний "сніговий апокаліпсис" в Україні

14-17 листопада погода зміниться по всій території країни

Очікується погіршення погодних умов по всій території України 14-17 листопада/ Фото УНІАН

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Національна поліція України просить водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом.

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Правоохоронці нагадують, що в умовах низьких температур водіям необхідно звертати особливу увагу на підготовку до поїздки на далекі відстані: обов’язково використовувати гуму із зимовим протектором, перевіряти технічний стан своїх автомобілів, заряд акумулятора, тиск в шинах і електрику, наявність засобів для буксировки, по можливості антипробуксовочних ланцюгів.

Також, наголошується у повідомленні, водіям необхідно обов'язково мати з собою теплі речі та інші засоби, які можуть знадобитися у разі виникнення небезпечної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в ніч з 12 на 13 листопада через несприятливі погодні умови – мокрий сніг, пориви вітру, дощ - сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях.